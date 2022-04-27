TAKLA ATAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atıp karşı şeride geçti. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden Raşit Tanrıkulu, kullandığı 55 DE 630 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkıp bariyerlere çarptı. Takla atan araç, karşı şeride geçti. Kazanın şiddetiyle yola fırlayan sürücü Raşit Tanrıkulu ağır olmak üzere araçta yolcu olarak bulunan Saadet Tanrıkulu ile Havva Tanrıkulu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.