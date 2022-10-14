Son dakika haber! OTOMOBİL ÇARPTI SÜSÜ VEREREK, KENDİNİ YERE ATTIĞI ANLAR KAMERADA

GİRESUN'da bir kişi, karşıdan karşıya geçtiği sırada caddede yavaş bir şekilde hareket halindeki otomobilin çarptığı süsü vererek, kendini aracın üzerine attı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İlginç olay dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Karşıdan karşıya geçen henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, caddede yavaş bir şekilde hareket halideki otomobile yandan çarptı. Ardından otomobilin kendisine çarptığı süsünü veren kişi, kendini duran otomobilin kaportasının üzerine attı. Bir müddet ayaklarıyla destek alarak aracın üzerinde yatan kişi, daha sonra kendisini yere bıraktı. Bu sırada otomobil sürücüsü aracından inerek, yerde yatan erkek şahsın yanına gitti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dakikalarca yerde yatan şahıs için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla alınan kişi, daha sonra kendi talebiyle ambulanstan inmek istedi. Ambulanstan inen kişi, caddeden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbe an kaydedildi. Öte yandan şahsın alkollü olduğu ileri sürüldü.