Son dakika haber! Otomobil, deniz kenarına uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle uçuruma yuvarlandı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, İnebolu- Abana karayolu Darsu köyü mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesinden İnebolu ilçesine seyir halinde olan Ö.S. idaresindeki öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken 3 kişi ağır yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda uçurumdan çıkarılan yaralılar ambulansla İnebolu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Yaşar Çörekçi (38) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan Ö.S. ve E.S. ise tedavi altına alındı.

Öte yandan uçuruma yuvarlanan ve hurdaya dönen otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU