Otomobil dere yatağına devrildi: 2 çocuk hayatını kaybetti

BALIKESİR - Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye akşam saatlerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dere yatağına devrildi. Metin Gedik idaresindeki 34 FU 3417 plakalı araç ile seyir halindeyken havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, 10 metrelik dere yatağına devrildi. Kazada, ters dönen araçtaki sürücü ile eşi Gülten Gedik (52), kızı Esranur Cicigün (22), 1 yaşındaki torunu Buğlem Cicigün ile yeğenleri Rabia Ulusu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza esnasında öndeki araçta ilerleyen Ayhan Cicigün ise ekiplerle birlikte yaralıların çıkartılmasına yardım etti. Kaza sonrası Balıkesir Devlet Hastanesi ve Balıkesir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki Buğlem Cicigün ile 7 yaşındaki Rabia Ulusu yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin Akhisar'dan Çanakkale'nin Yenice ilçesine ev taşımak için yola çıktıkları öğrenildi.