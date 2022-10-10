Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü
ADANA - Adana'da otomobil, seyir halindeki elektrikli scooter'a arkadan çaptı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi belirtilmeyen sürücü kullandığı 01 YK 823 plakalı otomobili ile Ersin Lastikçi idaresindeki elektrikli scooter'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin Lastikçi'in öldüğünü tespit etti. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ersin Lastikçi'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, ismi belirtilmeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika