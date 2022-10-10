Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü

10.10.2022 20:12

Son dakika haberleri... Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü Adana'da otomobil, seyir halindeki elektrikli scooter'a arkadan çaptı.

Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü

ADANA - Adana'da otomobil, seyir halindeki elektrikli scooter'a arkadan çaptı. Kazada elektrikli scooter sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi belirtilmeyen sürücü kullandığı 01 YK 823 plakalı otomobili ile Ersin Lastikçi idaresindeki elektrikli scooter'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin Lastikçi'in öldüğünü tespit etti. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ersin Lastikçi'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ismi belirtilmeyen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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Kaynak: İHA

Scooter, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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