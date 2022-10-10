Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi belirtilmeyen sürücü kullandığı 01 YK 823 plakalı otomobili ile Ersin Lastikçi idaresindeki elektrikli scooter'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersin Lastikçi'in öldüğünü tespit etti. Polislerin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ersin Lastikçi'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Scooter, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Otomobil elektrikli scooter'a arkadan çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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