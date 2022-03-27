Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI

27.03.2022 13:07

Son dakika haber: KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çaldığı otomobille kent merkezine gelen İ.K., polisin 10 kilometrelik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde çaldığı otomobille kent merkezine gelen İ.K., polisin 10 kilometrelik takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Tavşanlı ilçesinde İ.K. dün gece park halindeki 43 UK 033 plakalı otomobili çalarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, İ.K.'nin otomobille yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Kütahya kent merkezine giriş yaptığını tespit etti. Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan İ.K., 10 kilometrelik takiple Fuatpaşa Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi içerisinde durduruldu. Gözaltına alınan İ.K. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Çaldığı otomobil ise çekiciyle otoparka alındı. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI
Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı Son dakika haber... Nazilli'deki operasyonlarda 3 hırsız yakalandı 19 ayrı suçtan aranan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı 19 ayrı suçtan aranan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
12:39 Mesut Özil ABD'den aldığı teklifi kabul edecek mi?
12:18 Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor!
12:13 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Atatürk eleştirilerine tarihi kararnameyle yanıt verdi!
12:06 Wanda'nın, yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattığı iddia ediliyor!
11:55 Babacan'ın ev sahipliğinde 6'lı zirve toplanıyor! Masada seçimi kazanırlarsa ne yapacaklarını konuşacaklar
11:44 "Kör Kahin" olarak bilinen Baba Vanga bir sonraki felaketi yazdı!
11:16 İstanbul Yarı Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rodgers Kwemoi parkur rekoru kırarak kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 14:01:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: OTOMOBİL HIRSIZI, POLİSİN 10 KİLOMETRELİK TAKİBİYLE YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement