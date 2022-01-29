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Son dakika haber... Otomobil hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haber... Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

29.01.2022 19:52
Son dakika haber... Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Aydın'da otomobil çalan hırsızlar ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu 2 şahıs kıskıvrak yakalanırken, otomobil sahibine teslim edildi.

Aydın'da otomobil çalan hırsızlar ile polis arasında yaşanan kovalamaca sonucu 2 şahıs kıskıvrak yakalanırken, otomobil sahibine teslim edildi.

Olay, Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A.'ya ait 09 AAP 972 plakalı otomobil, 22 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası otomobilin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri çalınan otomobilin bugün gün içerisinde Muğla Bulvarı üzerinde seyir halinde olduğunu tespit ederken ekipler bölgeye yoğunlaştı. Çalıntı otomobil sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçtı. Yarım saat süren kovalamaca sonrasında otomobil, Çakırbeyli Mahallesi'ndeki bahçe yolunda çamura saplandı. Hareket kabiliyetini kaybeden otomobildeki 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Pitbull cinsi köpek bulundu

Şahısların üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 20 adet fişek ele geçirildi. Otomobilde ayrıca yasaklı cins olan pitbull cinsi bir köpek de bulundu. Ele geçirilen tabanca, fişek ve bulunan köpeğe polis ekipleri tarafından el konuldu. Otomobilde bulunan A.G. ve S.K. gözaltına alınırken, otomobil sürücüsü A.G.'ye 5 bin 924 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Son dakika haber... Otomobil hırsızları polisten kaçamadı
Son dakika haber... Otomobil hırsızları polisten kaçamadı

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Otomobil, Silah, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Otomobil hırsızları polisten kaçamadı - Son Dakika


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