Otomobilde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar, sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı

Düzce'de otomobil içinde hareketsiz yatan kadını gören vatandaşlar, öldüğünü düşünerek polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kadının baygınlık geçirdiğini tespit etti.

Düzce D-655 kara yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki otomobil içinde bir kadının hareketsiz direksiyona kapanmış halde gören vatandaşlar kadının öldüğünü düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdiler. SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının baygın olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının H.Y adlı kişi olduğu tespit edilirken, sinir krizi sonrası baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Otomobil, Polis, Düzce, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Otomobilde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar, sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika

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