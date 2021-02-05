Düzce D-655 kara yolu Sancaklar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki otomobil içinde bir kadının hareketsiz direksiyona kapanmış halde gören vatandaşlar kadının öldüğünü düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdiler.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının baygın olduğunu tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının H.Y adlı kişi olduğu tespit edilirken, sinir krizi sonrası baygınlık geçirdiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Otomobilde hareketsiz yatan kadını öldü sandılar, sinir krizi geçirdiği ortaya çıktı - Son Dakika