Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

14.07.2022 15:32

Son dakika gelişmesine göre Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralıSAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

SAMSUN Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Molla Osman Sokak'tan seyir halinde olan Hasan B. idaresindeki 06 BD 3555 plakalı otomobil ile Düz Sokak istikametinden gelen Tuncay I.'nın kullandığı 55 JH 702 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Şehri, Şevval Nur, Betül B. ve Şeyma Nur Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı Son dakika: Şehit jandarma er kabri başında dualarla anıldı Son dakika haber | Şehit asker mezarı başında anıldı Son dakika haber | Şehit asker mezarı başında anıldı
Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
15:14 İskeçe Müftüsü Ahmet Mete vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan eşini aradı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
14:03 Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
13:43 Aleyna Tilki'yi koruyan Nez Demet Akalın'a ateş püskürdü: Bazı isimler benim adımın yanında olmamalı
13:39 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini söyleyen İmamoğlu: Erdoğan'ı Saraçhane'de bekleyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 15:49:47. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement