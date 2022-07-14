Kaza, İshaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Molla Osman Sokak'tan seyir halinde olan Hasan B. idaresindeki 06 BD 3555 plakalı otomobil ile Düz Sokak istikametinden gelen Tuncay I.'nın kullandığı 55 JH 702 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Şehri, Şevval Nur , Betül B. ve Şeyma Nur Z. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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