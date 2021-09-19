112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

M.A. idaresindeki 02 ABL 626 plakalı otomobil, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde karşı yönden gelen Ş.D. yönetimindeki 27 ZB 532 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Adıyaman 'ın Besni ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

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