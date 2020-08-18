Son dakika haber... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Düzce D-100 karayolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu Kapıcı Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametine gitmekte olan Serhat A.'nın kullandığı 81 AAP 723 plakalı otomobil köy yolundan D-100 karayoluna çıkan Mustafa T.'nin kullandığı 81 DA 138 plakalı motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü sürüklendi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Acil Sağlık ekiplerinin yaralı motosiklet sürücüsüne kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Yaralı sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DÜZCE