Son dakika haber | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

20.10.2022 10:49
Son dakika haber | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika haberi: Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 08.30 sularında Çevreyolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. K. idaresindeki 44 BZ 007 plakalı otomobil ile Y. A. yönetimindeki 27 AIN 546 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Malatya 3. sayfa haberi: Malatya'da duruşma öncesi kavga: 6 yaralı Malatya 3. sayfa haberi: Malatya'da duruşma öncesi kavga: 6 yaralı Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi Eskişehir haberi... Reşat Erdoğan, Sıtmapınarı, Kiltepe ve İnönü pazarlarını gezdi Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi Malatya gündem haberi | Kale Meslek Yüksekokulunda sushi eğitimi

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 Belarus'da Lukaşenko'nun "zam yasağı" kararına uymayan 30'a yakın işletme sahibi polis tarafından tutuklandı
16:04 Fenomen öğretmen İhsan Kartoğlu, satın aldığı kalemin ucunun defalarca kırılmasına isyan etti: Yazıktır, günahtır, ahlaksızlıktır
15:58 Avcılar'da E-5 Karayolu üzerinde minibüse çarpan otomobilin takla atması sonucu yol tamamen trafiğe kapandı! Kazada 4 kişi yaralandı
15:45 7. kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi mahkemede konuştu: Bu olayın mağdurları ben ve ailem
15:43 Yargılandığı davada, "Aylık kazancım 30 bin TL" diyen CZN Burak, sosyal medyada alay konusu oldu! "Aylık değil, anlık kazancıdır" yorumu geldi
15:38 44 gün önce göreve başlayan İngiltere Başbakanı Liz Truss, istifa etti
15:34 ABD'de F-35 savaş uçağı, piste iniş yaparken yere çakıldı! Olayla ilgili inceleme başlatıldı
15:37 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe üzerinden TFF'ye yüklendi: Bizim için VAR söz konusu değil, maçlarımızda hiç VAR'a gidilmedi
15:31 Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun, Yunanistan'ın ardından BAE'yi de tedirgin etti: Projeyi gizlilikle yürütüyorlar
15:11 Shakira'nın yeni şarkısının klibi ve sözleri bomba etkisi yarattı! Kalbinin silahla vurulmasıyla Pique'ye gönderme yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 16:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement