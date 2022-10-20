Kaza, 08.30 sularında Çevreyolu Buhara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. K. idaresindeki 44 BZ 007 plakalı otomobil ile Y. A. yönetimindeki 27 AIN 546 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Y.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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