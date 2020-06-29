Son dakika haber! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "U" dönüşü yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Berat K. idaresindeki 41 AFC 387 plakalı motosiklet, bulvarda "U" dönüşü yapmak isteyen Ahmet D. yönetimindeki 41 E 9006 plakalı otomobile çarptı. Kazada savrulan motosikletten düşen Berat K. ve otomobil sürücüsü Ahmet D. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.