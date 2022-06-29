Son dakika haber! Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

29.06.2022 02:02
Son dakika haber! Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

ADANA'da otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen işçi servisine arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, itfaiye, polis ve sağlık ekibi ile vatandaşların birlikte çalışması sonucu yaklaşık yarım saatte araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Nusret Koçhan yönetimindeki 01 S 0501 plakalı işçi servisine, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 HR 993 plakalı otomobil hızla çarptı. Kazanın ardından otomobil alev alırken, yangın vatandaşlar tarafından büyümeden söndürüldü. Kazada, otomobil sürücüsü aracında sıkışırken, işçi servisindeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNSAN ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Aracında sıkışan ve bilincini kaybeden sürücüyü kurtarmak için zamanla yarışan ekiplere, çevrede toplanan vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye erlerinin aracın bazı bölgelerini kesmesinin ardından el ele verilip, insan zinciri oluşturularak yaralı, sürücü mahallinden çıkarıldı. Ağır yaralanan sürücü, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile yakındaki özel hastaneye götürüldü. Kazada hafif şekilde yaralanan 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Otomobil, ışıkta bekleyen işçi servisine çarptı: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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