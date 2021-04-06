Son dakika haberi! Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Antalya karayolu Dinar ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ü.P., idaresindeki 07 AYK 40 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde seyir eden S.T., yönetimindeki

03 L 4125 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil içerisinde sürücü İ.Ü.P., ile Sadettin T., ve Halil D., araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisindekileri yaklaşık 20 dakikalık bir müdahale sonrası çıkarırken, Halil D.'nin ise öldüğünü belirledi. Ardından yaralılar İ.Ü.P., ile Sadettin T., olay yerindeki ambulanslar ile Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından yaralılardan birisinin yere düşen tesbihi dikkatlerden kaçmazken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR