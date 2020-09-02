Son dakika haber! Otomobil kaputuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Otomobil kaputuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilin kaput kısmından uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde yapmış oldukları uygulama noktasına gelen bir otomobil içerisindeki şahıslardan şüphelendi. Otomobil içerisindeki T.A., isimli şahıs üzerinden 1 gram metamfetamin, C.K., isimli şahsın üzerinden 1,37 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri durum üzerine otomobili narkotik köpeğiyle aradı. Narkotik köpeğinin aramalarında aracın kaput kısmı altına gizlenmiş 24,63 gram metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu maddelerine el konulurken şahıslar gözaltına alındı.

Polis ekiplerince yapılan aynı uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plakalı bir otomobil içerisinde 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken otomobilde bulunan H.İ.E., isimli şahıs üzerinde ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. H.İ.E., isimli şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.