Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı

02.05.2022 21:33

Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de kontrolden çıkan bir otomobilin Tunca Nehri'ne uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kontrolden çıkan bir otomobil Değirmenyeni köyünde kolu bulunan Tunca Nehri'ne uçtu. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce otomobilin içinden 3 kişi çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından 3 kişi hastanelere sevk edildi.

Ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı
Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı
Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı
Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı Son dakika haber: Elazığ'da hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı SÜRÜCÜSÜNÜN UYUDUĞU OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 2 YARALI SÜRÜCÜSÜNÜN UYUDUĞU OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 2 YARALI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:12 Optimar Araştırma yayınladı! İşte son anketten çıkan sürpriz sonuçlar!
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:40 Ece Seçkin dayanamadı isyan etti: Dekolte tartışmalarından midem bulandı
20:38 Zırhlı ekip aracı 3 metre yükseklikten düştü! İki polis hastaneye kaldırıldı
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
20:11 Bayram planı yapanlara sağanak engeli! Meteoroloji gün verip uyardı
20:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası bayramlaşma trafiği: İsrail de kutladı
19:58 UEFA'dan Rusya'ya yaptırımı uzatma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 22:14:02. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil nehre uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement