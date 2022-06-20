Son dakika haber: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 6 yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin önünde çalışan 2 işçi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ankara- Niğde otoyolu Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Kastamonu'dan Adana'ya giden Emre Kocaispir (38) yönetimindeki 34 CUN 581 plakalı otomobil, park halindeki 21 AAN 405 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan kamyonet de önünde çalışan işçiler Şaban Kayar (29) ve Arafad Aydın'a (34) çarptı. Kazada 2 işçi ile otomobilde sürücünün eşi Rukiye Kaçaispir (38), kızı Gülseli Akça Koçaispir (1), yakınları Aybüke Sena Çivili (7) ve Utku Çaan Çivili (10) yaralandı. Otomobil sürücüsü Şaban Kayar da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 6 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.