Son dakika haber: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 6 yaralı

20.06.2022 22:00
Son dakika haber: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 6 yaralı

Gelen son dakika haberine göre AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada kamyonetin önünde çalışan 2 işçi ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında  Ankara- Niğde otoyolu Kümbet köyü yakınlarında meydana geldi. Kastamonu'dan Adana'ya giden Emre Kocaispir (38) yönetimindeki 34 CUN 581 plakalı otomobil, park halindeki 21 AAN 405 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan kamyonet de önünde çalışan işçiler Şaban Kayar (29) ve Arafad Aydın'a (34) çarptı. Kazada 2 işçi ile otomobilde sürücünün eşi Rukiye Kaçaispir (38), kızı Gülseli Akça Koçaispir (1), yakınları Aybüke Sena Çivili (7)  ve Utku Çaan Çivili (10) yaralandı. Otomobil sürücüsü Şaban Kayar da kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı 6 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Aksaray, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Otomobil, park halindeki kamyonete çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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