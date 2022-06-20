Son dakika haber... Otomobil patpata çarptı, amca ile yeğeni öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Otomobil patpata çarptı, amca ile yeğeni öldü

20.06.2022 17:07
Son dakika haber... Otomobil patpata çarptı, amca ile yeğeni öldü

Son dakika gelişmesine göre HATAY'ın Altınözü ilçesinde otomobilin çarptığı, patpat diye tabir edilen tarım aracındaki Mehmet Akgül (30) ile yeğeni Mehmet Emin Akgül (16), yaşamını yitirdi.

HATAY'ın Altınözü ilçesinde otomobilin çarptığı, patpat diye tabir edilen tarım aracındaki Mehmet Akgül (30) ile yeğeni Mehmet Emin Akgül (16), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yarseli Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Ö. yönetimindeki 31 AAR 30 plakalı otomobil, Mehmet Akgül'ün (30) kullandığı, patpat olarak tabir edilen tarım aracına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Akgül ile yeğeninin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hatice Ö. ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Tütün Üretimi ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Solgun, Hatay'da Tütün Üretimi ve Pazarlama Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Solgun, Hatay'da
Kaynak: DHA

Mehmet Akgül, Altınözü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Otomobil patpata çarptı, amca ile yeğeni öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Otomobil patpata çarptı, amca ile yeğeni öldü - Son Dakika
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