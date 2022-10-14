Son dakika haberi... Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 1 yaralı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yasin Kürşad Demiralp idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Yasin Kürşad Demiralp hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı. Yaralı Tuncay Mahitapoğlu yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden sürücü yapılan olay yeri incelemesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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