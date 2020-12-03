Son dakika haber | Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
03.12.2020 19:12
Son dakika gündem haberi: KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Osman Meşeli (51) hayatını kaybetti, yanındaki Cevdet Meşeli (47) yaralandı.
KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Osman Meşeli (51) hayatını kaybetti, yanındaki Cevdet Meşeli (47) yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Seydişehir- Konya yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Osman Meşeli yönetimindeki 66 KN 417 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Osman Meşeli hayatını kaybetti, yanındaki Cevdet Meşeli yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cevdet Meşeli, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Osman Meşeli'nin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
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