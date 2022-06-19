Son dakika haberleri... Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı

19.06.2022 10:01

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, saba 06.00 sıralarında Oltu Başaklı köyü yol üzerinde meydana geldi. Şahmettin Ziyaoğlu (57) yönetimindeki 34 PL 9571 plakalı otomobil Erzurum'dan Oltu istikametinde seyir halindeyken Oltu'ya 18 kilometre kala Oltu Başaklı köyü mevkiinde şarampole uçtu. Otomobil içerinde bulunan 5 kişiden 3'ü ağır yaralanırken 2'si kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Şahmettin Ziyaoğlu (57), Leyla Ziyaoğlu (50) ve Didem Kozanoğlu (12) ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Didem Kozanoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Erzurum'a sevk edildi.

Araç içerisinde hayatını kaybeden 65-70 yaşları arasında bir erkek ve bir kadının kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Tragger, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Oltu'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 ağır yaralı - Son Dakika

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