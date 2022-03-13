Son dakika haber! OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber! OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI

13.03.2022 16:50

Son dakika haberleri... AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde virajda otomobilin takla attığı kazada, sürücü Mahmut Soydaş (62) hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde virajda otomobilin takla attığı kazada, sürücü Mahmut Soydaş (62) hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Emirdağ-Bolvadin kara yolunda meydana geldi. Emirdağ'dan Bolvadin'e 06 MTF 90 plakalı otomobili ile giden Mahmut Soydaş, iddiaya göre viraja hızlı girdi. Soydaş'ın direksiyon kontrolü kaybettiği otomobil, takla attı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Soydaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün yaralanan eşi kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Mahmut Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Ters dönen otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. (DHA)

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Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! OTOMOBİL TAKLA ATTI; SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALI - Son Dakika
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