Son dakika haber! Otomobil tarlaya devrildi: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Otomobil tarlaya devrildi: 2 Ukraynalı öldü, 2'si yaralı (2)
16.05.2021 13:12
Son dakika haberleri: KİMLİKLERİ BELLİ OLDUDenizli'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilde ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yol kenarındaki tarlaya devrilen otomobilde ölen ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Tatil için Türkiye'ye geldikleri öğrenilen turistlerden Aleksandre Popov'un (27) olay yerinde, Anastasia Prishko (28) ise kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. Otomobilin sürücüsü olan Vladyslav Zıkran ile Anastasia Nesyerenko'nun ise yaralı olarak Acıpayam Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Pamukkale Üniversitesi'ne sevk edilen yaralı Anastasia Nesyerenko'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Deniz TOKAT/ DENİZLİ, -
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