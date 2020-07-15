Son dakika haber... Otomobil, TIR'n altına girdi: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı yönden gelen TIR ile çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza gece saatlerinde, Osman Yılmaz Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde meydana geldi. Özkan Çetin yönetimindeki 41 VR 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı yönden gelen 06 PKY 54 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kaza nedeniyle otomobil içerisinde sıkışan sürücü Özkan Çetin ve Tufan Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil içerisinde ağır yaralı halde bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.