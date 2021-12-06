Son dakika haber! Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 Ölü - Son Dakika

Kazada 07 APY 665 otomobil içinde bulunan Y.C. (34) olay yerinde yaşamını yitirirken sürücü K.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan K.K. hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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