Son dakika haber: Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber: Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü

23.04.2022 15:28
Son dakika haber: Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü

Son dakika haber: Niğde'de yaklaşık 65 metrelik uçuruma düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de yaklaşık 65 metrelik uçuruma düşen araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ulukışla İlçesine bağlı Ardıçlı köyü yakınlarında Mustafa B. (34) yönetimindeki 01 P 2652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 65 metrelik uçuruma düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Bircan, bulunduğu yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Bircan'nın cansız bedeni Ulukışla Devlet Hastanesi morgunu götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Ulukışla, Otomobil, Niğde, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Otomobil uçuruma düştü: 1 ölü - Son Dakika
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