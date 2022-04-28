Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI

28.04.2022 13:05

Gelen son dakika haberine göre MALATYA'nın Darende ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki menfeze çarpması sonucu 1'i bebek, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatleri Yukarı Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Göker Akkoyun yönetimindeki 16 ASN 79 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Göker Akkoyun ile yanında bulunan Sevim A., Elif S. Kübra Yılmaz A., Yaren A. ve 4 aylık bebek Liya A. yaralandı. Yaralılar, sıkıştığı araçtan itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Sevim A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI
Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI
Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI
Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI

YORUMLAR
500
Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yarandı Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yarandı Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralanandı Karaman'da sivil askeri aracın çarptığı yaya ağır yaralanandı

Otomobil, Darende, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:11:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... OTOMOBİL, YOL KENARINDAKİ MENFEZE ÇARPTI 6 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement