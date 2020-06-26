Son dakika haber! Otomobil yoldan çıkıp çam ağacına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Otomobil yoldan çıkıp çam ağacına çarptı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Hocalı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, şarampole kayıp çam ağacına çarparak durabildi.

Hocalı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç, şarampole kayıp çam ağacına çarparak durabildi.

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Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Hocalı Mahallesi istikametine gitmekte olan Ali Koç'un kullandığı 07 EVT 10 plakalı ticari araç, Hocalı Mahallesi yakınlarında Köybeleni mevki'ine geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampolde bulunan çam ağacına çarptı.


Kazada araç sürücüsü Ali Koç ile araçta yolcu olarak bulunan Yasemin Çelik ve Mehmet Selim Çelik yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Ali Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:29 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otomobil yoldan çıkıp çam ağacına çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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