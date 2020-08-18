Son dakika haber! Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandıEdinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu İhsanlı köyü yakınlarında meydana geldi.

Son dakika haber! Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Kayseri karayolu İhsanlı köyü yakınlarında meydana geldi. M.A idaresindeki 58 TT 793 plakalı otomobil, İhsanlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile G.A., G.A., ve M.E.A. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.E.A., Sivas'a sevk edildi. - SİVAS

Şarkışla, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:35

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Otomobil yoldan çıktı: 4 yaralı - Son Dakika
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