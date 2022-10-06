Kaza, saat 14.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aydın yönüne giden Mustafa Akcihan yönetimindeki 09 C 2787 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Akcihan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Akcihan'ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Otomobil zeytin ağacına çarptı, sürücü öldü - Son Dakika

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