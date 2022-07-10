Son dakika haber... Otomobil zeytinliğe uçtu: 3 yaralı

Otomobil zeytinliğe uçtu: 3 yaralı

BURSA Orhangazi- İznik Karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarına çarptıktan sonra motor kısmından alev alan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yanan otomobile yoldan geçen araçların yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza sabah 08.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Muhammet Talha Şen idaresindeki 41 DR 528 plakalı otomobil Üreğil kavşağını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu.

Motor kısmından alev aldı

Zeytinliğe uçarak ağaçlara çarparak hurdaya dönen otomobilin motor bölümü alev aldı. Araçta bulunan sürücü Muhammet Talha Şen ile birlikte Ömer Faruk Rençber ve Tolga Yakışan yaralandı. Yanan araca başka araç sürücüleri yangın tüpleri ile müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.