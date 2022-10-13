BİTLİS'te, polisin otomobilde yaptığı aramada 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı yol kontrollerinde, otomobil durdurularak arandı. Araçta 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika