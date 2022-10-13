İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı yol kontrollerinde, otomobil durdurularak arandı. Araçta 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika

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