Son dakika haber... Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı

13.10.2022 12:16
Son dakika haber... Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı

Son dakika haberine göre BİTLİS'te, polisin otomobilde yaptığı aramada 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

BİTLİS'te, polisin otomobilde yaptığı aramada 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında yaptığı yol kontrollerinde, otomobil durdurularak arandı. Araçta 995 gram metamfetamin ve 779 gram esrar ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Otomobilde 1 kilo 774 gram uyuşturucuya 2 gözaltı - Son Dakika
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