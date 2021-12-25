Üye Girişi
Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

25.12.2021 10:48

Son dakika haberine göre MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 tabanca ve 42 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, 5 tabanca ve 42 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya- Elazığ karayolu üzerinde oluşturulan yol kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada, 5 adet tabanca, sahte 16 şişe viski ve 26 votka ele geçirildi. Tabancalar ve sahte içkilere el koyan polis, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI

YORUMLAR
500

Malatya, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Son Dakika


Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı         
10:43
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
"Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş "Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş         
10:29
Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı Hakkari'de çığ tehlikesi! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı         
09:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi         
02:12
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor Kerem Aktürkoğlu, Lewandowski'nin takım arkadaşı oluyor         
17:27
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı Tecavüzden ceza alan iş insanı Necdet Özer aldığı cezayı duyunca mahkemede kafa üstü yere atladı         
12:46
"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz         
12:12
Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti         
11:27

Son Dakika Haberleri
10:49 Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı
10:48 Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var
10:42 İstanbul'da yılbaşı kısıtlamaları olacak mı? İl Sağlık Müdürü açıkladı
10:36 Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?
10:35 Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri
10:34 Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti
10:28 "Zaman yolcusuyum" dedi ve bir video yayınladı: Sene 2031, İstanbul bomboş
10:18 Bakan Nebati: Geliyor Hazine ve Maliye'nin sopası!
10:14 Leopar eve girdi ve olanlar oldu! Yalnız bulduğu köpeğe acımadı
10:06 "Türk Messi" için yolun sonu göründü! Yusuf Demir bir daha Barcelona forması giyemeyecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 10:52:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | OTOMOBİLDE TABANCA VE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ; 2 GÖZALTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement