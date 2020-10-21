BODRUM'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde, Covid-19 maskesi içine gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Molly' ile arama yapıldı. Yapılan aramada araçtaki Covid- 19 maskesi içine gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.Ö. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Y.Ö.'nün adliyeye sevk edileceği bildirildi.