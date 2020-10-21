Son dakika haber | Otomobilde uyuşturucuya gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber | Otomobilde uyuşturucuya gözaltı

21.10.2020 20:52
Son dakika haber | Otomobilde uyuşturucuya gözaltı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre BODRUM'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde, Covid-19 maskesi içine gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BODRUM'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde, Covid-19 maskesi içine gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, öğle saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği 'Molly' ile arama yapıldı. Yapılan aramada araçtaki Covid- 19 maskesi içine gizlenmiş 21 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.Ö. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Y.Ö.'nün adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Son dakika haber | Otomobilde uyuşturucuya gözaltı

Metamfetamin, Koronavirüs, 21 Gram, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Otomobilde uyuşturucuya gözaltı - Son Dakika

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