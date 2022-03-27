OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR, 5 ARACA ÇARPINCA YAKALANDILAR - Son Dakika
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OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR, 5 ARACA ÇARPINCA YAKALANDILAR

27.03.2022 15:47

ÇORUM'da park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş eden 3 şüpheli, kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı.

ÇORUM'da park halindeki otomobile av tüfeğiyle ateş eden 3 şüpheli, kaza yapınca polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin duran 5 araca çarptıkları tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi, Selçuk 7'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre E.T (18), N.D (16) ve E.K.'nin (16) içinde bulunduğu 19 KN 474 plakalı otomobilden park halindeki boş araca av tüfeği ile ateş açıldı. İhbarın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri Osmancık Caddesi'nde durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam eden E.T'nin kullandığı otomobil, Mahmutevler 18'inci Sokak'ta park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sonrası duran araçtaki 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin aracındaki aramada da satır ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR, 5 ARACA ÇARPINCA YAKALANDILAR
OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR, 5 ARACA ÇARPINCA YAKALANDILAR
OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR, 5 ARACA ÇARPINCA YAKALANDILAR
OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR, 5 ARACA ÇARPINCA YAKALANDILAR

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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