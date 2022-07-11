Park halinden çıkan otomobile çarpan motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Park halinden çıkan otomobile çarpan motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti

11.07.2022 00:11
Park halinden çıkan otomobile çarpan motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti

Çankırı'da park halinden çıkmaya çalışan otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletin üzerindeki 16 ve 12 yaşlarındaki iki çocuk yaşamını yitirdi.

Atkaracalar ilçesi Kıran Mahallesi, Dursun Ulusoy Caddesi üzerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve park halinden çıkmaya çalışan otomobile, 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet çarptı.

MOTOSİKLETİN ÜZERİNDEKİ 2 ÇOCUK YOLA SAVRULDU

Motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan 12 yaşındaki çocuk, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Atkaracalar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan iki çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halinden çıkan otomobile çarpan motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halinden çıkan otomobile çarpan motosikletteki iki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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