Son dakika haber: Otomobili alev alev yaktı ifadesi pes dedirtti: "Bir anlık sinirle yaktım" - Son Dakika

Otomobili alev alev yaktı ifadesi pes dedirtti: "Bir anlık sinirle yaktım"

Kundaklanan otomobil geceyi aydınlattı, itfaiye müdahalesiyle söndürülebildi

ANTALYA - Manavgat'ta aralarında husumet olduğu gerekçesi ile abisinin kayın biraderinin aracını ateşe veren adamın ifadesi pes dedirtti. Olaydan kısa süre sonra yakalanan adam, "Bir anlık sinirle yaktım" dedi. Yangında alev topuna gelen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece 1055 Sokak Numara 13 adresindeki apartmanın önünde bir otomobilin yandığı ihbarı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Karakolu ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönmüş otomobile müdahalede bulunurken, Sarılar Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, otomobili yaktığı düşünülen Oğulcan Ç. isimli şahsı yanan otomobilin yakınında yakalayarak gözaltına aldı.

Ahmet Özden isimli vatandaşa ait 07 GPR 56 plakalı Tofaş marka otomobil tüm müdahalelere rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yanan otomobilin rampa aşağı hareket ederken arkadan çarptığı Yeliz Keleş'e ait 07 N 9903 plakalı araçta hasar meydana geldi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Oğulcan Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılacak.

"Patlamalara uyandık"

Yanan otomobilin çarparak zarar verdiği aracın sahibi Yeliz Keleş, gece dışarıdan gelen patlamalara uyandıklarını belirterek "Önce deprem olduğunu sandık. Dışarıya baktığımızda otomobilin yandığını ve patlamalar olduğunu gördük. Bir anda yanan otomobil hareket etti ve benim aracıma çarptıktan sonra 50 metre ileride durdu. İtfaiye ve jandarma ekipleri gelip müdahalede bulundu. Yakan şahsı da jandarmalar yakaladı" diye konuştu.

"Bir anlık sinirle yaktım"

Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan Oğulcan Ç., eniştesinin kardeşi olan Ahmet özden ile aralarında husumet bulunduğunu, bir anlık öfkeyle aracı koltuğunu tutuşturmak suretiyle yaktığını belirtti.