Son dakika haber... Otomobilin altına giren motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika

Otomobilin altına giren motosiklet sürücüsü ölümden döndü, o anlar kameraya böyle yansıdı

Çapmanın etkisiyle sürücü savrulurken motosiklet otomobil altında sürüklendi

ANTALYA - Antalya'da otomobilin altına giren sürücü ölümden döndü. Motosiklet otomobil altında sürüklenirken çarpmanın etkisiyle savrulan sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Kaza Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Şenol Köprüsü istikametinden gelip 4027 sokağa dönmekte olan İlyas Satıcı'nın kullandığı 07 FOS 70 plakalı otomobil, Belediye istikametinden Zeynel Şenol köprüsü istikametine gitmekte olan Fatih Mücahit Akbay'ın kullandığı 07 MUM 88 plakalı motosiklete kavşakta çarptı. İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazada motosiklet otomobilin altında kalırken, çarpmanın şiddetiyle savrularak kaldırıma düşen motosiklet sürücüsü şans eseri ölümden döndü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.