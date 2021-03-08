Son dakika haberi: ŞANLIURFA Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otomobilin ateşe verildiği anlar güvenlik kamerasında
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, park halindeki otomobilin kundaklanma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen hafta Çarşamba günü Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki Mahmut Talantemur'a ait 63 ACF 535 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi tarafında üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, otomobilin yandığı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Otomobilde maddi zarar gelirken, polis ekipleri kamera kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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