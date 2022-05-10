Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi - Son Dakika
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Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi

10.05.2022 22:09

Son dakika 3. sayfa haberi: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi Makas attığını ileri sürdüğü aracın çarpıp kaçması sonucu yaralanan genç, motosikletini bırakacak kimsesi olmadığı için kendisini hastaneye götürmek isteyen ambulansa binmedi Okurken çalışarak...

Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi

Makas attığını ileri sürdüğü aracın çarpıp kaçması sonucu yaralanan genç, motosikletini bırakacak kimsesi olmadığı için kendisini hastaneye götürmek isteyen ambulansa binmedi

Okurken çalışarak biriktirdiği paralarla aldığı motosikletin başından bir an olsun ayrılmayan genç adam, 'Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Bırakamadım" dedi

ANTALYA - Antalya'da makas attığını ileri sürdüğü aracın çarpması sonucu yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan genç, kolundan yaralandı. Gelen ambulansa binmeyip motosikletinin başından ayrılmayan genç, "Hem okuyup hem çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım. Uzun zamandır bu motosikleti almanın hayalini kuruyordum. Bırakamadım" dedi.

Kaza, dün Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde sol şeritten ilerleyen 16 ATA 219 plakalı motosiklet sürücüsü Mert Şahin'e (24), iddiaya göre makas atan bir araç çarptı, ardından kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle beraber yolda sürünen Şahin, kolundan yaralandı, motosikletinde de hasar meydana geldi. Kaza sonrası yerden kalkan Şahin, motosikletini yol kenarına çekti.

Motosikletini bırakıp hastaneye gitmedi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çok geçmeden gelen sağlık ekipleri, Şahin'i ambulansa alıp hastaneye götürmek istedi, ancak genç adam motosikletini bırakacak birisi olmadığı için bu teklifi kabul etmedi. Arkadaşını bekleyen Şahin, sonradan gelen polis ekiplerine de durumu anlattı. Gelen arkadaşına motosikletini teslim eden Şahin, ardından tedavi için kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

"Makasçı katiline denk geldim"

Kazayı anlatan Şahin, "Makasçı katiline denk geldim. Öldürüyordu az daha beni. En sol şeritte gidiyordum. Arkadaş makaslayarak geldi, ön tekerleğime vurdu. Beni bıraktı, devam etti yoluna. Kolumdan yaralandım. Motosikletimde maddi hasarım var" dedi.

"Bırakamadım"

4 ay önce aldığı motosikletinin ilk motosikleti olduğunu aktaran Şahin, "Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Aldım ve bu geldi başıma. Okuyup çalışarak biriktirdim. Bırakamadım. Arkadaşımı bekliyorum" diye konuştu.

Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi
Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi
Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi
Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi

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Antalya, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Otomobilin çarpıp kaçtığı yaralı genç, motosikletini bırakmamak için hastaneye gitmedi - Son Dakika


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