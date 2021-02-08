Son dakika haber... Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haber... Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü

Son dakika haber... Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü

08.02.2021 00:19

Son dakika haberi: AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin çarptığı at arabasındaki H.G. (71) yaşamını yitirirken, atı ise yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin çarptığı at arabasındaki H.G. (71) yaşamını yitirirken, atı ise yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bolvadin- Emirdağ karayolu Harlak mevkisi yakınlarında meydana geldi. O.K. yönetimindeki 03 KP 131 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden H.G., idaresindeki at arabasına arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü, at ve arabası metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan, yaralı H.G., ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen H.G., kurtarılamadı. Kazada yaralanan at ise H.G.'nin ailesi tarafından getirilen araçla olay yerinden götürüldü.

Jandarma ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için çalışma yaparken, kazaya karışan araçların Bolvadin Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çekilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.


- Afyonkarahisar
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haber... Otomobilin çarptığı at arabasının sürücüsü öldü - Son Dakika


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