Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Olay, saat Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçit civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi K. idaresindeki araç, bisikletiyle seyir halindeki 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

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