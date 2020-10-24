Son dakika haber | Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
24.10.2020 23:34
Son dakika 3. sayfa haberine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli bir çocuk yaralandı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli bir çocuk yaralandı.
Olay, saat Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçit civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi K. idaresindeki araç, bisikletiyle seyir halindeki 12 yaşındaki çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazaya ilişkin soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ
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