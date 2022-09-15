Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti

15.09.2022 17:48
Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Yılmaz (12), tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

BURSA'da, otomobilin çarptığı bisikletli Uras Yılmaz (12), tedavi gördüğü hastanede 27 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 19 Ağustos'ta İnegöl ilçesi Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Barış Arukan (28) yönetimindeki 16 AGE 306 plakalı otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen Uras Yılmaz'a çarptı. Başka bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, tarlaya savrulan Yılmaz ağır yaralandı. Uras Yılmaz, kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mesai bitiminde kazayı haber alıp acil servise koşan Nurcan Yılmaz, oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken görünce fenalık geçirdi. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Uras Yılmaz, 27gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Kazanın ardından ifadesine başvurulup salıverilen sürücü Barış Arukan, Uras Yılmaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alındı. Arukan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.


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Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Otomobilin çarptığı bisikletli Uras, 27 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

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