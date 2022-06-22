Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti

22.06.2022 18:01
Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti

Son dakika haber... MALATYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Kunuk (18), yaşamını yitirdi.

MALATYA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Kunuk (18), yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan S. kontrolündeki 44 ABH 828 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Fatma Kunuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Kunuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kunuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Hasan S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberi | Bodrum'da devrilen traktörün sürücüsü genç kız hayatını kaybetti Son dakika haberi | Bodrum'da devrilen traktörün sürücüsü genç kız hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
15:36 Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak
15:16 Afganistan'da 6 büyüklüğündeki deprem sonrası kara tablo: Hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 18:05:18. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement