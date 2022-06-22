Olay, öğle saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan S. kontrolündeki 44 ABH 828 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Fatma Kunuk'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan Kunuk, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kunuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü Hasan S. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Otomobilin çarptığı Fatma, hayatını kaybetti - Son Dakika

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