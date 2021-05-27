Son dakika haber: Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: - Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

- Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti ANTALYA - Antalya'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 34 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Döşemealtı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde ticari taksiye binen Aylin Şentürk (34), Akdeniz Bulvarı'nda taksiden inerek yol kenarında bir müddet oturdu. Ardından yolun karşısına geçmek isteyen Şentürk'e bir otomobil çarptı. Kaza sonrası Şentürk ağır yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Şentürk'u ambulansa aldı. Talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. MOBESE kameralarında inceleme yapan polis, Şentürk'un ticari taksiden indikten sonra bir müddet yol kenarında oturduğu daha sonra yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığını tespit etti. Şentürk'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Son Dakika

Aralarına aldıkları koyun ile motosiklet üzerinde böyle yolculuk yaptılar

Sıla fena pişti oldu! İlker Kaleli için yazdıklarını eski eşi için de yazmış

İbrahim Tatlıses için "Beni çağırırsa gitmem" diyen Mahmut Tuncer, İbo Show'a konuk oluyor

Minili pozu beğeni butonunu çökerten Pınar Altuğ, bu sefer de spor yaptığı anları paylaştı

Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında

Kız kardeşiyle görüşmesini istemediği şahsı defalarca bıçaklayarak öldürdü

Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu

Apartmanın bodrum katındaki sandık içinde, bir kadına ait cansız beden bulundu