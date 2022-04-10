Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

10.04.2022 11:13

Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te kavşakta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli Ahmet Girgiç (50), tedavi gördüğü hastanede verdiği 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te kavşakta bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan motosikletli Ahmet Girgiç (50), tedavi gördüğü hastanede verdiği 18 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 24 Mart 2022 Perşembe günü Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle kavşakta bekleyen ve yeşil ışığın yansıması ile hareket eden inşaat işçisi Ahmet Girgiç'e, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen ve kafasını kaldırma çarpan 7 çocuk babası Girgiç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

18 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hastanede 18 gün boyunca tedavi gören Ahmet Girgiç, sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazenin Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı motosikletli 18 günlük yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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