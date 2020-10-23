Son dakika haber... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Son dakika haber... Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
23.10.2020 14:25
Son dakika gündem haberi... BALIKESİR'in Havran ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Hamdi Zeybek (78), yaşamını yitirdi.
BALIKESİR'in Havran
ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı motosikletin sürücüsü Hamdi Zeybek (78), yaşamını yitirdi.
Havran ilçesinde Yüksel Efe (47) yönetimindeki 10 KD 644 plakalı otomobil, aynı yöne giden Hamdi Zeybek yönetimindeki 10 N 3491 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamdi Zeybek yola savruldu. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hamdi Zeybek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Zeybek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Havran Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Havran Anadolu Lisesi'nde öğretmen olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Yüksel Efe, jandarma tarafından gözaltına alındı.
- Balıkesir
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