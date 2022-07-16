Son dakika 3. sayfa: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

16.07.2022 20:00

Son dakika haberler... -Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak can verdi.

-Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

RİZE - Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaya otomobilin altında kalarak can verdi.

Kaza, Rize'nin Çayeli ilçesi sahil otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayeli istikametinden Rize Merkez istikametine gitmekte olan M.A idaresindeki 61 DV 408 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşındaki Salih Çorapçı'ya çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede otomobilin çarptığı Çorapçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cenaze nakil aracı tarafından Çorapçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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