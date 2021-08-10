TOKAT'ın Niksar ilçesinde, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı kedi tedavi için bakımevine götürüldü.
Kayabaşı Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edenler, araç sahibi Süleyman Kaya'ya ulaştı. Kaya, tüm uğraşlarına rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden çıkardı. Hafif yaralanan kedi, tedavisi için Niksar Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLİN MOTORUNA GİREN KEDİYİ İTFAİYE ÇIKARDI - Son Dakika